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Алана Мамаева подала на Павла в суд ради алиментов. Она хочет 1/4 доходов игрока

Алана Мамаева подала в суд на бывшего мужа – полузащитника «Ростова» Павла Мамаева. Девушка намерена получать алименты на содержание их общей дочери Алисы.

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