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Адвокат: сумму займа в расписке стоит указывать цифрами и прописью

Адвокат: сумму займа в расписке стоит указывать цифрами и прописью

Адвокат Евгения Мазка рассказала, что неточности в долговой расписке способны осложнить взыскание денег, поэтому в документе важно фиксировать дату и место составления, сведения о сторонах и условия займа.

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