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Овечкин – 1-я звезда матча против «Филадельфии»: гол в овертайме, передача и «+1». У него 10+9 в 21 игре

Овечкин – 1-я звезда матча против «Филадельфии»: гол в овертайме, передача и «+1». У него 10+9 в 21 игре

Александр Овечкин был признан 1-й звездой матча против «Филадельфии». Капитан «Вашингтона» набрал 2 (1+1) очка и принес своей команде победу в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Флайерс» (3:2 ОТ), забив в овертайме.

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