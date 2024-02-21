Пентагон активно разрабатывает системы искусственного интеллекта в целях боевого применения

Во вторник Пентагон начал встречи с лидерами высокотехнологической отрасли, чтобы ускорить разработку и внедрение наиболее перспективных военных приложений, использующих возможности искусственного интеллекта.
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