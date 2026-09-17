«Елмай» балалар паркында брейкинг һәм soul dance буенча ачык мастер-класслар узачак

Казанда 19 сентябрьдә «Елмай» балалар паркында бию буенча ачык мастер-класслар сериясе узачак. Дәресләрне профессиональ биюче, Action man crew брейк-данс командасы катнашучысы һәм In Action мәктәбе тренеры Эдуард Хәбибуллин үткәрәчәк.
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