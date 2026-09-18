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Аргументы и Факты

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Bloomberg: Саудовская Аравия в октябре не поставит нефть на два НПЗ в ЕС

Bloomberg: Саудовская Аравия в октябре не поставит нефть на два НПЗ в ЕС

Саудовская государственная компания Saudi Aramco в октябре не поставит нефть по меньшей мере на два нефтеперерабатывающих завода (НПЗ) в Европе из-за ударов хуситов (йеменское мятежное движение «Ансар Аллах») по трубопроводу «Восток - Запад».

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