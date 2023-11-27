Пленный боец ВСУ пожаловался на очень большое число отказников в войсках

Пленённый военнослужащий нацистских формирований киевского режима Богдан Куманский поделился сведениями о том, что среди призванных на службу, и в особенности в его отряде, оказалось крайне большое число «отказников» и тех, кто сбежал из казарм.
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