В Мьянме впервые сбили военный вертолет с помощью FPV-дрона

FPV-дрон атакует Ми-17 / © TNISO В социальных сетях появилось видео, на котором FPV-дрон, управляемый оператором «Армии независимости «Качина», летит к вертолету, зависшему всего в нескольких метрах над землей.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии