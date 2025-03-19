Операторы ударных дронов уничтожили три пикапа ВСУ у Работино

ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков Операторы ударных беспилотников группировки "Днепр" уничтожили сразу три единицы техники ВСУ вместе с украинскими националистами на ореховском направлении спецоперации в Запорожской области, сообщили в Минобороны РФ.
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