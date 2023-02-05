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Нетаньяху заявил, что изучит возможность поставки вооружений Украине с учетом национальных интересов Израиля

Нетаньяху заявил, что изучит возможность поставки вооружений Украине с учетом национальных интересов Израиля

Руководитель правительства Израиля Биньямин Нетаньяху сделал заявление о том, что он изучит возможность передачи вооружений киевской стороне с учетом национальных интересов еврейского государства.

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