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Бизнес журнал. Урал

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Топ самых высокооплачиваемых вакансий марта на Среднем Урале

Топ самых высокооплачиваемых вакансий марта на Среднем Урале

В регионе открыто более трех тысяч вакансий с заработной платой от 200 тысяч рублей и выше. Для сравнения, средняя предлагаемая заработная плата в Свердловской области по итогам февраля составила 70 тысяч рублей.

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