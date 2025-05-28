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Главу Новой Каховки уволили за «недостойное поведение» на мемориале ВОВ

Главу Новой Каховки уволили за «недостойное поведение» на мемориале ВОВ

Новая Каховка пережила скандал, который стоил должности главе городского округа Виталию Гуре. Его неподобающее поведение на мемориале Великой Отечественной войны, запечатлённое на видео, вызвало волну негодования.

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