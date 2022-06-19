The Moscow Post

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Заблокированные на заводе "Азот" украинские боевики подают сигналы о готовности к переговорам

Заблокированные на заводе "Азот" украинские боевики подают сигналы о готовности к переговорам

Украинские боевики, военные и националисты, которые оказались заблокированы на заводе "Азот" в Северодонецке, подают сигналы о готовности к переговорам, об этом сообщил посол Луганской Народной Республики Родин Мирошник, пишет РИА "Новости".

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