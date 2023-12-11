Правительство РФ спишет еще 528 млн рублей Пермскому краю по бюджетным кредитам

ПЕРМЬ, 11 декабря, ФедералПресс. Премьер-министр Михаил Мишустин подписал еще одно распоряжение о списании бюджетных кредитов восьми регионам, которые активно развивают инфраструктуру для запуска инвестпроектов.
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