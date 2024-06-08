Захарова: ощущение Западом своей исключительности приводило к мировым трагедиям

Ощущение Западом своей исключительности не раз приводило человечество к мировым трагедиям, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова в ходе сессии "Полицентричность как норма будущего мира без колоний и гегемонов" на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ-2024).
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