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«Украине нужен новый лидер»: Трамп выступил с резким заявлением о Зеленском

Дональд Трамп считает, что Украине следует избрать нового главу государства, который будет готов к переговорам и сможет договориться о завершении конфликта.

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