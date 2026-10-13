Легковушка перевернулась на астраханской трассе, двух пассажиров увезли в больницу

ДТП произошло сегодня, 13 октября, в 13:57 на автодороге Волгоград – Астрахань. По предварительным данным 31-летняя женщина за рулем Хендэ Солярис не справилась с управлением.
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