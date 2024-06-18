Не менее 11 мигрантов погибли в двух кораблекрушениях в Средиземном море

Global Look Press/Keystone Press Agency/Fabrizio Zani Fotografo Не менее 66 человек пропали без вести и 11 погибли в двух кораблекрушениях в акватории Средиземного моря близ южных берегов Италии, сообщило издание The Guardian.
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