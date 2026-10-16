В Солигорске из 32 работ, допущенных жюри к очному этапу конкурса молодых журналистов «Пресс-код», отобрали 13 победителей, которые представят Минскую область в республиканском финале.
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