Tesla намерена продлить полномочия Илона Маска в совете директоров ещё на три года. Голосование состоится 3 декабря.
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