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Китай

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Рекордная жара зафиксирована в Западной Сибири России

Владивосток, 25 июня /Синьхуа/ -- Аномальная жара, которая установилась в России в регионах Западной Сибири, побила температурные рекорды 1970-1980-х годов в отдельных районах Новосибирской, Кемеровской областей, Алтайского края и Республики Алтай.

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