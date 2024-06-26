Рекордная жара зафиксирована в Западной Сибири России

Владивосток, 25 июня /Синьхуа/ -- Аномальная жара, которая установилась в России в регионах Западной Сибири, побила температурные рекорды 1970-1980-х годов в отдельных районах Новосибирской, Кемеровской областей, Алтайского края и Республики Алтай.
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