Польша больше не может оказывать поддержку Украине, передавая ракеты для Patriot, так как их запасы на исходе.
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