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Журнал о бизнесе и инвестициях

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Катар предложил Израилю в обмен на заложников отпустить из Газы лидеров ХАМАС

Власти Катара предложили Израилю заключить сделку по освобождению заложников и военнопленных в секторе Газа в обмен на возможность покинуть его территорию лидерам ХАМАС, передает израильский «13 канал» со ссылкой на источники, близкие к правительству Катара.

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