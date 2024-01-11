Катар предложил Израилю в обмен на заложников отпустить из Газы лидеров ХАМАС

Власти Катара предложили Израилю заключить сделку по освобождению заложников и военнопленных в секторе Газа в обмен на возможность покинуть его территорию лидерам ХАМАС, передает израильский «13 канал» со ссылкой на источники, близкие к правительству Катара.
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