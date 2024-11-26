Российская соцсеть сократила уровень токсичности в комментариях

«Одноклассники» сократили токсичность в комментариях почти вдвое с помощью ИИ Российская социальная сеть «Одноклассники» с помощью искусственного интеллекта (ИИ) стала временно ограничивать пользователей, которые пишут оскорбительные комментарии.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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