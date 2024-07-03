Американский F-16: почему он не станет «оружием спасения» для ВСУ

Истребитель F-16 Пока ВВС Украины ждут поставки обещанных истребителей F-16 из стран НАТО, многие задаются вопросом, насколько этот самолет эффективный и как он может изменить ход конфликта? И что вообще передают Украине — грозное оружие или летающий антиквариат? Все дружно отдают свои самолеты Все тридцать лет, прошедшие с развала СССР, Украина избавлялась от советского прошлого.
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