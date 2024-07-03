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  • Eduard
    Струбб глубокобольной человек,такик тупицы к власти и прихолят.Россия не заинтересована никогда в Украине при НАТО,хо...Путин и Си знатно...
  • александр александров
    Сдубб что ли рухнул🤣Путин и Си знатно...
  • Eduard
    Это у них "солидарно",если сходит сума один,значит все должны быть придурками!Путин и Си знатно...

Американский F-16: почему он не станет «оружием спасения» для ВСУ

Американский F-16: почему он не станет «оружием спасения» для ВСУ

Истребитель F-16 Пока ВВС Украины ждут поставки обещанных истребителей F-16 из стран НАТО, многие задаются вопросом, насколько этот самолет эффективный и как он может изменить ход конфликта? И что вообще передают Украине — грозное оружие или летающий антиквариат? Все дружно отдают свои самолеты Все тридцать лет, прошедшие с развала СССР, Украина избавлялась от советского прошлого.

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