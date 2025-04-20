Глава Союза общественных деятелей РТ Александр Даренков вручил медаль Сергею Безрукову

Автор: Дмитрий Киселев Фото: Союз общественных деятелей РТ В Московском Губернском театре состоялась встреча представителей спортивной и культурной общественности России, в которой приняли участие художественный руководитель Московского Губернского театра, народный артист РФ Сергей Безруков и председатель Союза общественных деятелей РТ, руководитель Исполкома Российского союза боевых искусств по РТ Александр Даренков.
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