Спасатели напоминают о правилах безопасности на диком пляже в Волгограде

В Волгоградской области продолжается работа по профилактике несчастных случаев на воде. Спасатели провели очередное профилактическое мероприятие на диком пляже в Тракторозаводском районе, где напомнили отдыхающим о необходимости соблюдения мер безопасности.
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