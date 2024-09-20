Китай призвал США немедленно прекратить вооружать Тайвань

Пекин, 19 сентября /Синьхуа/ -- Официальный представитель Канцелярии Госсовета КНР по делам Тайваня Чэнь Биньхуа в четверг призвал США немедленно прекратить вооружать тайваньский регион и посылать ошибочные сигналы сепаратистским силам, выступающим за "независимость Тайваня".
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