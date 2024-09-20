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В Таиланде запустят госпортал для туристов Entry Thailand

В Таиланде запустят госпортал для туристов Entry Thailand

Госпортал онлайн-сервисов Entry Thailand заработал в Таиланде.     Как сообщает Telegram-канал @ranarod, в Таиланде запустили госпортал на основе системы скрининга, который использовался во время пандемии коронавируса для бронирования карантинного жилья перед въездом в Таиланд.

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