В Таиланде запустят госпортал для туристов Entry Thailand

Госпортал онлайн-сервисов Entry Thailand заработал в Таиланде. Как сообщает Telegram-канал @ranarod, в Таиланде запустили госпортал на основе системы скрининга, который использовался во время пандемии коронавируса для бронирования карантинного жилья перед въездом в Таиланд.
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