В Республике Коми сотрудники полиции применили огнестрельное оружие для задержания нетрезвого лихача

«Ночью сотрудникам Госавтоинспекции ОМВД России «Ухтинский» Республики Коми поступило сообщение от дежурного, что по городу Ухта движется иномарка, водитель которой, предположительно, находится в состоянии алкогольного опьянения.
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