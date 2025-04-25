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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Сергей Козин: «28 потерь, так невозможно играть»

Клуб из Нижнего Новгорода уступил ЦСКА во 2-м матче серии (0-2) с разрывом в 41 очко (65:106), несмотря на выигранную 3-ю четверть (19:17).

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