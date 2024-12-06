Украина и США стали шелковыми после звонка Герасимова в Вашингтон: какие слова заставили Киев перестать бить по России ракетами ATACMS

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СССР-Россия

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Комментарии
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Александр Почекунин
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9 час.
Александр Почекунин
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9 час.
АА
Алекс Архипов
И сразу шелково напали на Сирию.
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6 час.

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