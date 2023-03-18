Захвативший в одиночку траншею противника российский боец погиб на Украине

Командир штурмовой группы Александр Мальцев с позывным Кубань героически погиб на Украине, прикрывая отход группы с раненным бойцом после трех дней непрерывного ведения штурмовых действий по захвату опорных пунктов Вооруженных сил Украины (ВСУ).
Командир штурмовой группы Александр Мальцев с позывным Кубань героически погиб на Украине, прикрывая отход группы с раненным бойцом после трех дней непрерывного ведения штурмовых действий по захвату опорных пунктов Вооруженных сил Украины (ВСУ).
Свежие комментарии