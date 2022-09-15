Два судимых за наркоторговлю петербуржца снова попались с запрещенными веществами

Один из задержанных находится под административным надзором до 2026 года за прошлые преступления. Сотрудники полиции остановили у дома на улице Софьи Ковалевской автомобиль Ford Focus, в котором обнаружили более 100 граммов наркотических веществ.
Один из задержанных находится под административным надзором до 2026 года за прошлые преступления. Сотрудники полиции остановили у дома на улице Софьи Ковалевской автомобиль Ford Focus, в котором обнаружили более 100 граммов наркотических веществ.
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