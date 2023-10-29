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Будет вкусно

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Крепкий костный бульон по рецепту из СССР. Готовим согласно ГОСТ 4363-48

Крепкий костный бульон по рецепту из СССР. Готовим согласно ГОСТ 4363-48

Крепкий мясной бульон должен обязательно вариться на костях, но их еще нужно предварительно подготовить.

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Комментарии
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лук и морковь надо подпечь на сухой сковороде,а не жарить,если варите костный бульон без мяса-специи и соль не рекомендую,добавите при дальнейшем использовании
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