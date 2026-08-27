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МОСИНФОРМ

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Как потушить аккумулятор: в МЧС дали простой совет

Как потушить аккумулятор: в МЧС дали простой совет

Каждый четвертый пожар в Москве происходит из-за нарушения правил устройства и эксплуатации электрооборудования, об этом сегодня на пресс-конференции, организованной при поддержке «Мосинформ», сообщил начальник Управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по городу Москве Александр Бобров, а еще он дал простой совет, что делать, если вдруг загорелся аккумулятор или пауэрбанк.

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