Как потушить аккумулятор: в МЧС дали простой совет

Каждый четвертый пожар в Москве происходит из-за нарушения правил устройства и эксплуатации электрооборудования, об этом сегодня на пресс-конференции, организованной при поддержке «Мосинформ», сообщил начальник Управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по городу Москве Александр Бобров, а еще он дал простой совет, что делать, если вдруг загорелся аккумулятор или пауэрбанк.