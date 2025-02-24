В Военной академии ВКО прошла V Межрегиональная олимпиада по математике

В олимпиаде приняли участие более 140 курсантов высших военно-учебных заведений Воздушно-космических сил, Сухопутных войск, Ракетных войск стратегического назначения, а также студентов государственных университетов из 10 городов России.
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