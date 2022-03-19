Астрологи предрекли 3 знакам зодиака падение с карьерной лестницы в ближайшие дни

Астрологи определили знаки зодиака, которые полетят вниз по карьерной лестнице в ближайшие 2 дня. Коварный толчок уготован представителям сразу трех созвездий, а Вселенная, в свою очередь, направит их на путь, наполненный жесткими испытаниями.
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