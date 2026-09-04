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Пронедра

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Лавров рассказал, что ответ Берлину за закрытие Русского дама уже готов

Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Россия рассматривает закрытие отделений Института Гёте в ответ на решение Германии прекратить работу Русского дома в Берлине и генконсульства в Бонне.

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