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Депутат Федоров предложил дополнительную меру защиты пенсионеров от мошенников

Депутат Федоров предложил дополнительную меру защиты пенсионеров от мошенников

Депутат Госдумы Евгений Федоров направил обращение на имя главы Центробанка Эльвиры Набиуллиной. Парламентарий предложил рассмотреть идею о дополнительной проверке крупных переводов со счетов пенсионеров.

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