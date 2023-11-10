Депутат Федоров предложил дополнительную меру защиты пенсионеров от мошенников

Депутат Госдумы Евгений Федоров направил обращение на имя главы Центробанка Эльвиры Набиуллиной. Парламентарий предложил рассмотреть идею о дополнительной проверке крупных переводов со счетов пенсионеров.
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