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Чубайс попал в реанимацию с синдромом Гийена — Барре

Чубайс попал в реанимацию с синдромом Гийена — Барре

Комнату политика обследовали специалисты в костюмах химзащиты.фото: kremlin.ru--> Бывший глава госкорпорации «Роснано», экс-спецпредставитель президента России Владимира Путина Анатолий Чубайс попал в реанимацию с диагнозом «синдром Гийена — Барре».

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