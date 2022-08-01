Чубайс попал в реанимацию с синдромом Гийена — Барре

Комнату политика обследовали специалисты в костюмах химзащиты.фото: kremlin.ru--> Бывший глава госкорпорации «Роснано», экс-спецпредставитель президента России Владимира Путина Анатолий Чубайс попал в реанимацию с диагнозом «синдром Гийена — Барре».