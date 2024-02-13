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СМИ сообщили о приезде Филиппа Киркорова в ДНР

СМИ сообщили о приезде Филиппа Киркорова в ДНР

Певец Филипп Киркоров приехал в Донецкую Народную Республику (ДНР). Об этом во вторник, 13 февраля, сообщает телеканал «360» в Telegram-канале со ссылкой на свой источник.

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Комментарии
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Виталий
Понял, что сдохнет от голода без России и засуетился. Перевёртыш - хамелеон.
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20 час.
Александр Ткаченко
Такими темпами оно скоро автомат попросит и пойдёт воевать.
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20 час.
ВС
Вадим Скоробогатов
ПИДАРАС ОН...ПИДАРАС...
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20 час.

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