В Калужской области летом организованно отдохнули более 46 тысяч детей

В 28 загородных, 1 санаторно-оздоровительном и 4 палаточных лагерях побывали 23 тысячи 340 ребят, а в 322 лагерях с дневным пребыванием - 19 тысяч 627Больше 46 тысяч детей получили минувшим летом организованный отдых.
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