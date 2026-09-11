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Калужские новости

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В Калужской области летом организованно отдохнули более 46 тысяч детей

В Калужской области летом организованно отдохнули более 46 тысяч детей

В 28 загородных, 1 санаторно-оздоровительном и 4 палаточных лагерях побывали 23 тысячи 340 ребят, а в 322 лагерях с дневным пребыванием - 19 тысяч 627Больше 46 тысяч детей получили минувшим летом организованный отдых.

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