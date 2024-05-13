Microsoft разблокировала обновления для российских пользователей

Global Look Press/Julian Stratenschulte/dpa Корпорация Microsoft разблокировала обновления Windows и Office для пользователей из России, сообщают "Известия" со ссылкой на ассоциацию разработчиков "Руссофт".
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии