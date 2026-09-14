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Регионы России

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ЦБ сохранил ключевую ставку, банки приостановили её изменение

ЦБ сохранил ключевую ставку, банки приостановили её изменение

Центральный банк России объявил о сохранении ключевой ставки на прежнем уровне, что не стало неожиданностью для финансового рынка, который ожидал возможного повышения.

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