ЦБ сохранил ключевую ставку, банки приостановили её изменение

Центральный банк России объявил о сохранении ключевой ставки на прежнем уровне, что не стало неожиданностью для финансового рынка, который ожидал возможного повышения.
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