ФАС возбудила против «Яндекса» дело из-за рекламы подписки «Яндекс Плюс»

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на Федеральную антимонопольную службу, ФАС открыла дело в отношении «Яндекса» из-за того, что компания указала недостоверные сведения в рекламе подписки на сервис «Плюс».
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