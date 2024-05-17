2K на Summer Game Fest анонсирует игру из одной из своих “самых любимых серий” 2K пред...

2K на Summer Game Fest анонсирует игру из одной из своих “самых любимых серий”2K представит новую игру в одной из самых известных серий, на Summer Game Fest, наиболее вероятными кандидатами являются Borderlands 4 и Mafia 4.
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