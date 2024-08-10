Сегодня электричество отключают только в Астрахани

Но на некоторых улицах – почти на полдня и до 20 часов. В субботу, 10 августа, плановые отключения электричества коснутся 22 улиц и переулков Астрахани во всех районах РЭС: Самое короткое отключение продлится 4 часа, самое длительное – 11 часов.