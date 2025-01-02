Время дорогого бензина ещё впереди Бензин в России больше, чем бензинБензин в России, как известно, дорожает всегда – при растущем долларе и при падающем, при высоких ценах на нефть и при низких.
Комментарии
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Игорь Гурьев
Глупая статья. Может он и является самым дешёвым, но не для граждан России, а например для американцев или ещё кого-то. Вот только не задача какая, в России живут граждане России и зарабатывают российскую зарплату, а не граждане США или ещё кто то.
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