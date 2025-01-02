Время дорогого бензина ещё впереди

Игорь Гурьев

Глупая статья. Может он и является самым дешёвым, но не для граждан России, а например для американцев или ещё кого-то. Вот только не задача какая, в России живут граждане России и зарабатывают российскую зарплату, а не граждане США или ещё кто то.