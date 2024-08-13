В челябинском поселке закроют железнодорожный переезд

ОАО «РЖД» закроет железнодорожный переезд в Чурилово. Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе мэрии Челябинска, в связи с капитальным ремонтом железнодорожных путей с 20 часов среды, 14 августа, до 11 часов 15 августа будет закрыто движение на переездах 2109 км станции Чурилово.
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